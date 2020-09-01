«Были без сознания». В Витебске спасли на пожаре двух женщин

На пожаре в Витебске спасли двух женщин, они были без сознания. Фото: МЧС.

Двух женщин спасли на пожаре в Витебске сотрудники МЧС 1 сентября. Сообщение о пожаре на улице Гагарина поступило в 12.24. Когда спасатели прибыли на вызов, оказалось, что из окон квартиры на девятом этаже уже вырываются языки пламени.

-Звеном газодымозащитной службы в комнате и кухне обнаружены две женщины. Обе были без сознания. Работники МЧС вынесли их на свежий воздух и передали медикам, - сообщает пресс-служба МЧС.

Пострадавшие – хозяйка квартиры и ее соседка – получили ожоги, они госпитализированы. Эвакуировать пришлось и семью, которая живет в квартире на этаж ниже той, где произошло возгорание.

Причина пожара устанавливается. Огонь повредил имущество в квартире, закопчены стены и потолки.