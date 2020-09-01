В ООН сообщили о 450 случаях насилия над людьми и 6 пропавших после акций протеста, которые прошли в Беларуси после 9 августа

В ООН сообщили о 450 случаях насилия над людьми и 6 пропавших после акций протеста Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ООН сообщили о 450 задокументированных случаях насилия над людьми и 6 пропавших после акций протеста, которые прошли в Беларуси. Эксперты встревожены происходящим в Беларуси. Данная информация была опубликована на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 1 сентября.

Эксперты по правам человека призвали прекратить насилие над людьми и привлечь к ответственности тех, кто к этому причастен. В частности, эксперты говорят о сотрудниках милиции, которые избивали и унижали протестующих.

- Нас очень беспокоит все то, что происходит в Беларуси. Мы крайне встревожены теми сотнями заявлений о жестком обращении и пытках, которые были применены к людям в ИВС, - заявили эксперты по правам человека.

Они также отметили, что их очень беспокоит тот факт, что местонахождение как минимум 6 человек на данный момент неизвестно их родственникам. По словам экспертов, число пропавших после акций протеста может только увеличиться, если и дальше в отношении людей будут предприниматься жесткие методы.

- Мы хотим напомнить о том, что свобода от пыток – одно из тех прав человека, которое является настолько важным, что его нельзя ограничивать ни при каких обстоятельствах. Любое нарушение не допускающего отступления запрета на пытки и жестокое обращение должно преследоваться и наказываться.

Эксперты ООН по правам человека также рассказали о том, что ими были получены сообщения и насилии в отношении детей и женщин, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

- Государство должно сделать все возможное, чтобы предотвратить подобное, а также расследовать и наказать тех, кто был к этому причастен, - подчеркнули в ООН.

Эксперты обратили внимание и на то, что среди 6700 задержанных во время акций протеста, были и те, кто просто гулял по улице или осуществлял свою работу в качестве журналиста. Они указали и на массовое лишение аккредитации тех журналистов, которые работают на зарубежные СМИ.

В ООН призвали белорусские власти провести расследование по всем фактам насилия над людьми и привлечь к ответственности всех причастных. А также обеспечить компенсацию жертвам семьям пострадавших. Уведомлять родственников незамедлительно о том, что подозреваемый лишен свободы. И выпустить всех демонстрантов, которые были задержаны во время протестов.

В ООН отметили, что они продолжают внимательно следить за происходящим в Беларуси. Они добавили, что и дальше будут стремиться взаимодействовать с белорусскими властями.