«Обсудили ситуацию в Беларуси»: глава МИД Канады созвонился с Владимиром Макеем 1 сентября

Глава МИД Канады созвонился с Макеем. Фото: БелТА

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань созвонился с белорусским коллегой Владимиром Макеем 1 сентября. Данный звонок был инициирован со стороны Канады. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

«Владимир Макей и глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань обсудили ситуацию в Беларуси, которая сложилась после президентских выборов, прошедших 9 августа. Глава белорусского МИД рассказал своему коллеге о фактах внешнего вмешательства во внутренние дела страны, а также призвал канадскую сторону объективно оценивать ситуацию и просматривать разные источники информации. Во время телефонного разговора две стороны обменялись мнениями касаемо дальнейшего сотрудничества», - отметили в пресс-службе ведомства.

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Телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны. (подробности)