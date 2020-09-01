Журналистов «Комсомолки» и других белорусских СМИ уже больше трех часов удерживают в РУВД

Журналистов "Комсомолки" и других СМИ уже на протяжении почти трех часов удерживают в РУВД Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналистов «Комсомольской правды»: фотографа Святослава Зоркого, оператора Микиту Недоверкова и корреспондента Марию Элешевич уже больше трех часов удерживают в Октябрьском РУВД. Причина, по которой их не отпускают - проверка аккредитации.

- Мы проверяем, есть ли аккредитация у журналистов. Нам для этого необходимо связаться с Министерством иностранных дел и Министерством информации, чтобы осуществить данную проверку, - пояснил начальник оперативно-дежурной службы Октябрьского РУВД Александр Мартинович.

Журналисты были задержаны для проверки аккредитации Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стоить отметить, что никакая аккредитация для работы сотрудников белорусских сми по закону не требуется.

Вместе с журналистами из «Комсомольской правды» также были задержаны коллеги из агентства БелаПАН и портала tut.by.

Напомним, что журналисты были задержаны во время работы на акции протеста студентов различных ВУЗов, которая прошла 1 сентября.

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