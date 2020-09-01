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Фотофакт. В Минске 1 сентября около Красного костела снова собрались десятки девушек. Они пели песни и водили хороводы

К Красному костелу уже приехал ОМОН
Инна КорсакИннаКорсак
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У Красного костела снова собрались люди

У Красного костела снова собрались люди

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске 1 сентября около Красного костела снова собрались десятки девушек. Они пели песни и водили хороводы.

Собравшиеся поют песни

Собравшиеся поют песни

Фото: Павел МАРТИНЧИК

...и водят хороводы

...и водят хороводы

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотрудники милиции просили разойтись протестующих.

Сотрудники милиции попросили разойтись собравшихся

Сотрудники милиции попросили разойтись собравшихся

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На площадь Независимости к Красному костелу приехал ОМОН.

К Красному костелу приехали сотрудники ОМОНа

К Красному костелу приехали сотрудники ОМОНа

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотрудники ОМОНа

Сотрудники ОМОНа

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Девушки стояли впереди, чтобы сотрудники ОМОНа не задержали парней.

Девушки стоят спереди, чтобы сотрудники ОМОНа не задерживали парней

Девушки стоят спереди, чтобы сотрудники ОМОНа не задерживали парней

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Расходились протестующие, которые собрались около Красного костела, большими группами, чтобы избежать задержаний.

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