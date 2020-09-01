Фотофакт. В Минске 1 сентября около Красного костела снова собрались десятки девушек. Они пели песни и водили хороводы

У Красного костела снова собрались люди Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске 1 сентября около Красного костела снова собрались десятки девушек. Они пели песни и водили хороводы.

Собравшиеся поют песни Фото: Павел МАРТИНЧИК

...и водят хороводы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотрудники милиции просили разойтись протестующих.

Сотрудники милиции попросили разойтись собравшихся Фото: Павел МАРТИНЧИК

На площадь Независимости к Красному костелу приехал ОМОН.

К Красному костелу приехали сотрудники ОМОНа Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотрудники ОМОНа Фото: Павел МАРТИНЧИК

Девушки стояли впереди, чтобы сотрудники ОМОНа не задержали парней.

Девушки стоят спереди, чтобы сотрудники ОМОНа не задерживали парней Фото: Павел МАРТИНЧИК

Расходились протестующие, которые собрались около Красного костела, большими группами, чтобы избежать задержаний.

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