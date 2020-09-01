Фотофакт. В Минске 1 сентября около Красного костела снова собрались десятки девушек. Они пели песни и водили хороводы

У Красного костела снова собрались люди
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске 1 сентября около Красного костела снова собрались десятки девушек. Они пели песни и водили хороводы.
Собравшиеся поют песни
Фото: Павел МАРТИНЧИК
...и водят хороводы
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сотрудники милиции просили разойтись протестующих.
Сотрудники милиции попросили разойтись собравшихся
Фото: Павел МАРТИНЧИК
На площадь Независимости к Красному костелу приехал ОМОН.
К Красному костелу приехали сотрудники ОМОНа
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сотрудники ОМОНа
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Девушки стояли впереди, чтобы сотрудники ОМОНа не задержали парней.
Девушки стоят спереди, чтобы сотрудники ОМОНа не задерживали парней
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Расходились протестующие, которые собрались около Красного костела, большими группами, чтобы избежать задержаний.
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