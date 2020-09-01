Фото: В Гомеле милиция задержала велосипедиста с бчб-флагом

В Гомеле милиция задержала велосипедиста с бчб-флагом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вечером 1 сентября возле универмага «Гомель» в областном центре милиция задержала 25-летнего парня, который катался на велосипеде с бело-красно-белым флагом на плечах. Молодой человек успел сказать корреспонденту «КП», что его зовут Денис Гавриленко, и что он после работы просто катался на велосипеде.

Парня остановили милиционеры Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Парня остановили двое милиционеров и сказали проехать в РОВД. На вопрос Дениса, задержан ли он, милиционеры ответили неоднозначно. Сначала - «да», потом - «вы доставляетесь», а на повторный вопрос снова ответили, что молодой человек задержан.

Велосипед не поместился в "Патриот" Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На каком основании, милиционеры затруднились сказать, заявив, что в этом разберутся в райотделе:

- Возможно, вы что-то совершили.

Молодой человек, не сопротивляясь, сам сел в авто Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Когда подъехал милицейский «УАЗ Патриот», Денис, не сопротивляясь, сам покатил свой велосипед к машине. Он попытался поместить его в заднюю дверь, но велосипед оказался слишком большим. Тогда парню сказали оставить велосипед на улице под присмотром других милиционеров, что он и сделал, а затем сел в «Патриот».

За велосипедом приехало другое, более вместительное милицейское авто. Денис пока находится в Центральном РОВД.

Дениса досмотрели перед тем, как посадить в машину Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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