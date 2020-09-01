В США рассматривают введение санкций в отношении тех, кто был причастен к фальсификации результатов выборов в Беларуси

СМИ: США рассматривают введение санкций в отношении тех, кто был причастен к фальсификации результатов выборов в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть введение санкций в отношении тех, кто был причастен к фальсификации результатов выборов в Беларуси. В списке, которым располагает Вашингтон, пока семь фамилий. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Да, в нашем списке пока семь фамилий. На данный момент совместно с Министерством информации мы работаем над подготовкой доказательной базы, - рассказал представитель администрации президента США.

Он также добавил, что это минимальная попытка привлечь людей к ответственности.

- Это попытка не просто назвать и пристыдить людей, которые были причастны к фальсификации выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа, но и показать, что когда происходит подобное, когда применяется насилие в отношении людей, то за это предусмотрена ответственность, - заявил представитель администрации США.

В Белом доме не исключают и возможность введения санкций против России из-за возникшей ситуации в Беларуси.