Журналистов «Комсомолки», которых задержали во время работы, будут судить 2 сентября. Ночь они проведут в РУВД

Журналистов «Комсомолки», которых задержали во время работы, будут судить 2 сентября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналистов белорусской «Комсомолки», которых задержали во время работы, будут судить 2 сентября. На ночь их оставили в РУВД. Заметим, они выполняли свои служебные обязанности, освещая акции студентов, и все были обозначены как пресса. И, конечно, они не размахивали плакатами и не выкрикивали лозунги.

Как рассказал начальник оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александр Мартинович, журналистов будут судить по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Статья предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста.

Напомним, журналистов задержали возле стадиона «Динамо» примерно в 17 часов, когда они освещали студенческую акцию протеста. После задержания, их доставили в РУВД Октябрьского района, объяснив это тем, что хотят проверить документы и аккредитацию. Напомним, что сотрудникам белорусских сми для работы никакой аккредитации не требуется.

Нужно отметить, что в «Законе о СМИ» четко прописано - «журналист средства массовой информации имеет право (...) присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь (...) на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию» (Статья 34, п.2). Именно этим и занимались сотрудники «Комсомольской правды» в Беларуси на митинге студентов - передавали оттуда информацию.

Задержаны журналисты «КП»: фотограф Святослав Зоркий, оператор Никита Недоверков, корреспондент Мария Элешевич.

Помимо журналистов «Комсомолки» были задержаны журналисты портала tut.by и агентства БелаПАН.

ВНИМАНИЕ! Уважаемые читатели, если вы были свидетелем задержания журналистов возле стадиона «Динамо» примерно в 17 часов, отзовитесь. Пишите и присылайте фото и видео на адрес AL@phkp.by

КАК ЭТО БЫЛО

Журналистов «Комсомолки» и других белорусских СМИ уже больше трех часов удерживают в РУВД

Журналисты «Комсомольской правды» в Беларуси», агентства БелаПАН и портала tut.by были задержаны во время освещения протестной студенческой акции (подробнее)

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