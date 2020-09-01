Лукашенко о Латушко: Он перешел красную линию, и ответит по закону

Лукашенко заявил, что Латушко перешел "красную линию" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко 1 сентября посетил Барановичский колледж сферы обслуживания. Во время рабочей поездки президент ответил на вопросы журналистов. Один из них касался экс-министра культуры Павла Латушко. Видеофрагмент с ответами на вопросы журналистов показал телеканал ОНТ в вечернем выпуске новостей.

«Латушко перешел красную линию, и он ответит по закону», - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что в оппозиции уже разобрались и смогли оценить его «услуги».

«Вы просто поверьте моей информации, ребята там уже разобрались. Им уже и так места не хватает. Их же там «черная сотня», а портфелей в правительстве всего 20 и президентский – 21. А остальным куда? А тут еще и он», - сообщил белорусский лидер.

Лукашенко вспомнил, что именно он в свое время помогал Павлу Латушко утроиться на ту работу, на которую тот хотел.

«На коленях стоял и дрожал: "Пошлите меня, пожалуйста в правительство". Стал министром культуры. Поработал - "Я хочу послом быть" - "Ну куда хочешь?" - "Во Францию". Хорошо, езжай во Францию. Старался по-отечески относиться к нему. Приехал из Франции, тоже просился в правительство", - рассказал президент.

По словам Лукашенко, Латушко не нашлось места в правительстве после того как он вернулся из Франции.

«Он просил меня куда-нибудь его устроить. Я и устроил его в Купаловский театр. Потом ему показалось, что где-то власть наклонилась, а может и рухнула. Но не потому, что ему мама глаза открыла и он проснулся наконец-то, нет. Он таким всегда был. Но увидел, что власть рухнет эта и переметнулся в Координационный совет», - подчеркнул президент.