Пошла в школу с рюкзаком с бело-красной эмблемой и не вернулась: в Гродно пропала 15-летняя девочка

В Гродно пропала 15-летняя Александра Силко. Фото: МВД.

О том, что в Гродно пропала 15-летняя школьница, сообщила пресс-служба МВД в официальном телеграм-аккаунте «Разыскивает милиция».

Как сообщили милиции родственники, пропавшая девушка ушла в школу примерно в 10.30 в понедельник, 31 августа. Школьница должна была забрать из учебного учреждения учебники, но домой она так и не вернулась.

В милиции объявили пропавшую девочку в розыск. Александре Силко на вид около 15 - 16 лет, у нее короткие желтые волосы с челкой, она носит очки, на шее и предплечье есть шрамы. Из дома девушка ушла в черных кроссовках, голубых джинсах, джинсовой рубашке и с рюкзаком с бело-красной эмблемой.

Пропавшая подросток ранее уходила из дома, а затем сама возвращалась. Фото: МВД.

- Ранее пропавшая Александра Силко уже уходила, но затем возвращалась самостоятельно, - подчеркнули в МВД.

Если вам известно местонахождение девушки-подростка на фото, сообщите об этом в милицию.

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