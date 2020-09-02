Министр экономики об отказе стран Балтии покупать энергию после запуска БелАЭС: Станция создавалась, чтобы снизить зависимость от газа

Министр экономики считает, что если страны Балтии откажутся покупать в Беларуси электроэнергию, это только простимулирует отечественное производство. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» публиковала сообщение министра экономики и инфраструктуры Эстонии о том, что страны Балтии договорились не покупать электроэнергию в Беларуси после запуска БелАЭС.

Позже это заявление прокомментировал глава Минэкономики Беларуси, сообщило БелТА.

По словам Александра Червякова, согласованное Литвой, Латвией и Эстонией решение о прекращении покупок белорусской электроэнергии после запуска Островецкой АЭС станет только дополнительным стимулирующим фактором для Беларуси.

Также объясняя экономическую сторону вопроса, министр экономики подчеркнул, что Белорусская АЭС строилась главным образом, чтобы снизить собственную зависимость от поставок газа.

- Для того чтобы снижать зависимость Беларуси от газовых поставок, запланировано последующее выведение из эксплуатации газовых генерирующих мощностей, которые уже и так морально и физически устарели. Кроме того, планируется нарастить уровень потребления электроэнергии, стимулируя развитие электроиндустрии, - заметил глава Минэкономики.

Кроме того, по словам министра Червякова, решение стран-соседок не покупать у нас электроэнергию для Беларуси в среднесрочной перспективе станет дополнительным стимулирующим фактором для ускорения создания производств, ориентированных на потребление избыточной электроэнергии.

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