Возле ТЦ «Рига» нашли тело мужчины, пропавшего во время протестов

В первые дни после выборов протесты жестко подавлялись Фото: Павел МАРТИНЧИК

Речь идет о 52-летнем Александре Будницком. По версии правоохранительных органов, он скончался 11 августа возле ТЦ «Рига». Именно там активно проходили протесты, жестко подавленные силовиками. Об обнаружении тела близким сообщили 31 августа, пишет TUT.by.

Александра последний раз видели утром 11 августа, когда он спал в своей комнате общежития на ул. Ботанической. На работу он должен был выйти после обеда, но на смену он так и не вышел и в общежитии не появлялся.

Его коллеги рассказали, что раньше он не пропадал, «мог выпить, но в запой не уходил».

Соседи Александра вечером 10 августа ездили к ТЦ "Рига", где видели разгон протестов со стрельбой, о чем по возвращении рассказали Александру. По их предположениям, вечером 11 августа он мог пойти к «Риге», чтобы увидеть происходящее своими глазами. После исчезновения соседи звонили Александру пару дней. Сначала телефон не отвечал, потом стал недоступен.

Заявление о пропаже Будницкого рабочие написали 19 августа, а 31 августа один из соседей позвонил брату пропавшего и внезапно узнал, что Александр найден мертвым.

Брат погибшего рассказал, что он не заявлял о пропаже. О том, что тело брата нашли «в парке в районе Сурганова, возле «Риги», ему сообщили 31 августа. Как пояснили Валентину, Александр умер 11 августа от сердечного приступа, когда попросил закурить у прохожих.

В Следственном комитете заявили, что «в указанные даты факты смерти около ТЦ «Рига» не зарегистрированы».

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