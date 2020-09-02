Включил газ и никого не пускал: в Бобруйске в многоэтажке произошел взрыв

Мужчина заперся, никого не впуская, и пустил газ. В квартире произошел взрыв. Фото: МЧС.

Мощный взрыв произошел в Бобруйске поздно вечером во вторник, 1 сентября, проинформировали в пресс-службе МЧС.

О взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном доме №41 на улице Лынькова спасателям стало известно в 22.56. Пострадал хозяин квартиры, в которой произошел взрыв. 54-летнего мужчину с ожогами и другими травмами госпитализировали в больницу. Других пострадавших нет.

- В результате взрыва в квартире многоэтажного дома выбиты оконные и дверные блоки, образовалась трещина в перекрытии жилой комнаты, повреждены дверной и оконные блоки трех рядом расположенных квартир, перекрытия между 1-м и 2-м этажами, а также не менее 4 припаркованных возле дома легковых авто. Пожар ликвидировали оперативно сотрудники МЧС, - пояснили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пострадавшего во время взрыва бобруйчанина. Фото: СК.

Жильцы трех подъездов дома - 75 взрослых и 12 детей - эвакуировались самостоятельно еще до приезда на место взрыва пожарных. Комиссия по ЧС оперативно приняла решение об отселении жильцов пострадавшего подъезда: 23 горожан разместили в гостинице «Юбилейной», еще 31 человек поехали к родственникам. Во вторник, 2 сентября, будет проходить обследование строительных конструкций дома.

Позже свое заключение дали и в Следственном комитете, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. Следователи рассказали обстоятельства взрыва газа в многоэтажке в Бобруйске.

Оказалось, что взрыв газа не был случайностью. Хозяин квартиры поздно вечером 1 сентября сам включил газ на кухне и заперся там, никого не впуская. Очевидцы позвонили в милицию, но к моменту прибытия экстренных служб уже прогремел взрыв.

- В отношении пострадавшего бобруйчанина возбуждено уголовное дело. Идет следствие, - прокомментировали в СК.

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