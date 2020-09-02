В Беларуси во время акций протеста 1 сентября задержали более 70 человек

Во время акции начались жесткие задержания Фото: Павел МАРТИНЧИК

Списки задержанных сформировал лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна». По информации центра, в нем больше 70 человек. Многих из них уже отпустили, однако часть провела ночь в изоляторе до суда, сообщил центр в своем телеграм-канале. Среди них оказались и перечисленные выше журналисты.

Напомним, журналистов задержали возле стадиона «Динамо» примерно в 17 часов, когда они освещали студенческую акцию протеста. После задержания их доставили в РУВД Октябрьского района, объяснив это тем, что хотят проверить документы и аккредитацию. Напомним, что сотрудникам белорусских СМИ для работы никакой аккредитации не требуется.

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