К задержанным журналистам «Комсомолки» пустили адвоката: они чувствуют себя хорошо и ждут суда после 14 часов

Журналистов "Комсомолки" задержали, когда они освещали протесты в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что во вторник, 1 сентября, силовиками были задержаны журналисты белорусской «Комсомольской правды» - фотограф Святослав Зоркий, оператор Никита Недоверков, корреспондент Мария Элешевич. Наши сотрудники при этом выполняли свои служебные обязанности, были обозначены как пресса. Их оставили в РУВД на ночь и предупредили, что в среду, 2 сентября, состоится суд.

Как стало известно редакции «Комсомолки», утром 2 сентября к нашим сотрудникам пустили адвоката. Правоохранитель пробыл в РУВД с задержанными около часа. После того как юрист вышел, он объяснил, что с задержанными корреспондентами все в порядке, они чувствуют себя, насколько это возможно, хорошо, их покормили.

Сотрудники белорусской «Комсомольской правды» выполняли свои служебные обязанности, были обозначены как пресса.

Напомним, задержанных журналистов будут судить по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Белорусские журналисты собрались у РУВД поддержать коллег. Фото: Артём БАЗАРОВ

Позже вышел представитель правоохранительных органов, начальник оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александр Мартинович, который пояснил, что дела задержанных журналистов уже переданы в суд Октябрьского района, судья будет изучать дела до 14 часов. Это позволяет предположить, что судебные заседания в отношении журналистов «Комсомолки» начнутся не раньше второй половины дня, после 14.00.