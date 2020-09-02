Помощницу Бабарико выпустили из СИЗО КГБ под подписку о невыезде

Фото: belgazprombank.by

Информацию об освобождении Елены Карагачевой журналистам подтвердили в пресс-службе штаба Виктора Бабарико. Елена работала с Бабарико в Белгазпромбанке более 20 лет.

Вечером 1 июля ее задержали сотрудники ДФР, далее ее доставили в СИЗО КГБ, где находился претендент на пост президента. Обвинение ей предъявили 9 июля: уклонение от уплаты налогов. Задержанная вину отрицает.

Карагачева, которая работала с Бабарико в Белгазпромбанке более 20 лет, была задержана ДФР.

Она была доставлена в СИЗО КГБ, где в то время находился сам Бабарико.

9 июля Карагачевой предъявили обвинение. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов. Задержанная свою вину отрицает.

В июне в офисах Белгазпромбанка прошли обыски. Александр Лукашенко заявил, что проверка банка, которым до избирательной кампании руководил Виктор Бабарико, проводится по его поручению, подчеркнув, что в этом нет политической подоплеки.

Вскоре после этого, 18 июня, Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом были задержаны и помещены в СИЗО КГБ.

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