Угрожали расправой, писали имена близких: В Брестской области возбуждены уголовные дела из-за угроз депутатам

За угрозы депутатам виновных могут посадить на 5 лет. Фото: pixabay.com.

О том, что правоохранителями Брестчины расследуются уголовные дела по фактам угроз депутатам, написало БелТА по информации областного управления СК.

Так, сообщается, что в Пинске, Столине и Дрогичине в адрес депутатов Палаты представителей Нацсобрания поступали угрозы. Писавшие в соцсетях и мессенджерах пригрозили чиновникам расправой, если они не сложат свои депутатские полномочия.

- После призывов в интернете об отзыве действующих белорусских депутатов некоторые из них получили угрозы в свой адрес. В сообщениях злоумышленники также писали имена близких и родственников депутатов, намекая на расправу. Возбуждены уголовные дела по первой части статьи УК Беларуси 366, виновным грозит до 5 лет лишения свободы, - пояснили в УСК по Брестской области.

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