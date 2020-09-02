Объявлен простой. В Купаловском театре все спектакли отменены до декабря

Артисты Купаловского театра написали заявления на увольнение после того, как должности лишили их руководителя Фото: Павел МАРТИНЧИК

Недавно из Купаловского ушли народные артисты Беларуси Виктор Манаев, Александр Подобед, актеры Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц. Сотрудники продолжают увольняться, сообщили БелаПАН в пресс-службе театра.

- К сожалению, на две трети оклада не прожить. Так сейчас получают оставшиеся сотрудники, которые на простое. Кто-то остается, ищет подработку, - пояснили в пресс-службе, добавив, что с оставшимся составом играть спектакли невозможно.

Максимально театр может находиться в простое полгода. В театре предполагают, что сейчас или в ближайшее время начнутся поиски нового руководителя и труппы.

В середине августа купаловцы вместе с гендиректором Павлом Латушко публично осудили фальсификации президентских выборов и произвол силовиков. 17 августа Латушко был уволен. В знак солидарности с ним сотрудники театра массово подали заявления об уходе, а 26 августа из Купаловского театра уволилось 56 сотрудников, в том числе 36 актеров.

Среди них народные и заслуженные артисты, ведущие мастера сцены Юлия Шпилевская, Игорь Денисов, Павел Харланчук-Южаков, Зоя Белохвостик, Наталья Васильева-Кочеткова и другие. Вместе с ними театр покинул худрук Николай Пинигин.

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