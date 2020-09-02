17 человек без Лукашенко: ЕС обнародовал предварительный санкционный список в отношении Беларуси

В ЕС готовы утвердить санкции в отношении белорусских чиновников. Фото: Оксана БРОВАЧ

Экспертами из стран ЕС уже подготовлен список лиц в Беларуси, в отношении которых будут введены санкции за причастность к фальсификации выборов и насилие в отношении протестующих. Такую информацию озвучило «Польское радио» со ссылкой на собственного спецкора в Брюсселе.

Сообщается, что в санкционном списке в отношении Беларуси - 17 человек, должностные лица в Беларуси. Однако уточняется, что в этот перечень не был включен действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Также отмечено, что санкции могут быть приняты уже на неделе - 7 - 13 сентября. Сначала его рассмотрят послы стран ЕС, а затем должны будут официально утвердить министры. Кроме того, известно, что санкционный список остается открытым, и в него в любой момент могут быть добавлены другие персоны.

- Потенциально в санкционном списке в отношении Беларуси могут оказаться даже 30 человек. Санкции после утверждения предусматривают запрет въезда в страны ЕС и замораживание банковских и других финактивов в европейских банках, - подчеркнули в «Польском радио».

Напомним, что 28 августа Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности, озвучивал, что в санкционный список Евросоюза будут включены белорусские чиновники высокого уровня. А в понедельник, 31 августа, страны Балтии ввели собственные санкции в отношении ряда белорусских должностных лиц. В этот список вошли 30 представителей белорусских властей, в том числе президент Александр Лукашенко, глава ЦИК Лидия Ермошина и другие члены Центризбиркома, глава КГБ Валерий Вакульчик, глава МВД Юрий Караев, председатель СК Иван Носкевич и другие.

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