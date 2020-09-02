В офисе компании PandaDoc проходит обыск. Основатели этой компании собирают деньги для уволившихся силовиков

Успешный айтишник Микита Микадо собирает деньги для милиционеров, которые решат уйти со службы, чтобы не идти против людей на массовых акциях.Фото: Инстаграм @mikitamikado.

Информацию об обыске порталу Dev.by подтвердил один из основателей PandaDoc Микита Микадо.

Он рассказал, что во время обыска сотрудники ДФР закрыли около 20 работников компании в офисе. Также им запретили звонить и пользоваться телефонами.

- Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут, - пояснил Микита Микадо.

Он вместе Сергеем Борисюком инициировал частную инициативу по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию. Инициатива собрала уже почти 600 заявок.

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