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В офисе компании PandaDoc проходит обыск. Основатели этой компании собирают деньги для уволившихся силовиков

В минском офисе компании PandaDoc обыск проводят сотрудники ДФР
Ольга ШуманскаяОльга ШуманскаяОльгаШуманская
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Успешный айтишник Микита Микадо собирает деньги для милиционеров, которые решат уйти со службы, чтобы не идти против людей на массовых акциях.Фото: Инстаграм @mikitamikado.

Успешный айтишник Микита Микадо собирает деньги для милиционеров, которые решат уйти со службы, чтобы не идти против людей на массовых акциях.Фото: Инстаграм @mikitamikado.

Информацию об обыске порталу Dev.by подтвердил один из основателей PandaDoc Микита Микадо.

Он рассказал, что во время обыска сотрудники ДФР закрыли около 20 работников компании в офисе. Также им запретили звонить и пользоваться телефонами.

- Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут, - пояснил Микита Микадо.

Он вместе Сергеем Борисюком инициировал частную инициативу по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию. Инициатива собрала уже почти 600 заявок.

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