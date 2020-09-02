Лавров проанонсировал визит премьер-министра России Мишустина в Беларусь 3 сентября

Премьер-министр России Михаил Мишустин с рабочим визитом 3 сентября посетит Республику Беларусь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин с рабочим визитом 3 сентября посетит Республику Беларусь. 2 сентября, перед началом переговоров министров иностранных дел Беларуси и Российской Федерации, об этом заявил Сергей Лавров, сообщает Интерфакс.

«Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск», — сказал глава российского МИДа.

Сергеем Лавровым также был подтвержден скорый визит Александра Лукашенко в Москву и его встреча с Владимиром Путиным, про который мы не так давно писали. Об этом президенты договорились по телефону. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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