Макей рассказал главе МИД РФ, что выдержал натиск. А тот пообещал прислать в Беларусь премьер-министра РФ уже завтра

Макей выразил «признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На встрече с российским коллегой глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказал, что вместе с властями Беларуси не допустил в стране «украинского сценария», сообщает telegraf.by.

«Нам приходится отвечать на внутренние и на внешние вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили в Беларуси украинского сценария цветной революции, которая была организована извне», — сказал Макей.

После он выразил «признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси».

Глава МИД России, в свою очередь, сказал, что 3 сентября Кремль пришлет в столицу Беларуси премьер-министра России.

«Нами поддерживается высокая динамика взаимодействия. В том числе по линиям внешнеполитических ведомств, президентов. В постоянном контакте находятся главы правительств», — подчеркнул глава МИД РФ.

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