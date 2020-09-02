«Не в багажнике, а официально». Павел Латушко уехал в Польшу

Лукашенко заявил, что Латушко перешел "красную линию" Фото: Павел МАРТИНЧИК

В сети появилась информация, что представитель президиума Координационного совета, экс-дипломат Павел Латушко «бежал из Беларуси».

Он подтвердил, что пересек белорусско-польскую границу.

- Але не ў багажніку, а афіцыйна, едучы на эканамічны форум. Па заканчэнні вярнуся дадому, - сказал он euroradio.fm.

Информацию о его отъезде подтвердила и пресс-служба КС, сообщив, что он через несколько дней вернется в столицу Беларуси.

- Тем не менее мы считаем, что вчерашние заявления А.Г. Лукашенко являются прямыми угрозами в сторону Павла. На него оказывается беспрецедентное давление, - добавили в пресс-службе.

Напомним, 1 сентября Александр Лукашенко заявил, что «Латушко перешел красную линию, и он ответит по закону».

Лукашенко о Латушко: Он перешел красную линию и ответит по закону

Белорусский лидер добавил, что Латушко «переметнулся» в Координационный совет (подробнее)