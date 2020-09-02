Минский епископ опроверг, что у архиепископа Кондрусевича двойное гражданство, и заявил о преследовании Католической церкви

Епископ Кособуцкий заявил, что в своих высказываниях или своими действиями архиепископ Кондрусевич никого не поддерживал и политических заявлений не делал. Фото: catholic.by.

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии прокомментировал запрет на въезд архиепископа Кондрусевича в Беларусь и заявление президента Лукашенко по этой ситуации, сообщил портал Catholic.by.

Как заявил епископ Юрий Кособуцкий, глава белорусских католиков отправил главе Госпогранкомитета запрос о разъяснении, почему его не пустили в Беларусь 31 августа, но ответа он не получил.

Напомним, ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко, который заявил, что у архиепископа Кондрусевича может быть не только белорусское гражданство, а в Польшу он выехал, «получив определенные указания».

- Возможно, президент Лукашенко не был достаточно хорошо информирован. Архиепископ может выезжать из Беларуси, например, для консультаций в Ватикан и чтобы получать задачи от папы Франциска. Что касается последнего отъезда митрополита, его пригласили поучаствовать в торжественных богослужениях в Польше, он планировал вернуться в Беларусь, чтобы уже в ближайшее воскресенье, 5 сентября, молиться в Заславле, где будет отмечаться 600-летие прихода. Надеемся к этому времени он все же вернется, - рассказал священнослужитель.

Также епископ Кособуцкий заметил, что в своих высказываниях или своими действиями архиепископ не поддерживал никого из кандидатов в президенты и политических заявлений не озвучивал.

- Архиепископ Кондрусевич имеет только одно гражданство - белорусское. А не несколько, как предположил действующий президент, - пояснил генеральный викарий. - Белорусские граждане по закону не могут попасть в «список невъездных», поэтому здесь явное недоразумение.

Затем он заявил, что, по его мнению, сейчас в Беларуси происходит давление на Католическую церковь, схожее с преследованиями, которые были в СССР.

В среду, 2 сентября, также появилось заявление Конференции католических епископов Беларуси, которые также прокомментировали недопустимость запрета на въезд в Беларусь архиепископа:

- Эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют построению конструктивных взаимоотношений между государством и Католической церковью в нашей стране, не служит снижению напряженности или преодолению глубоких разногласий в обществе, - говорится в заявлении.

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