Макей: любые, даже плохие выборы будут способствовать эволюционному движению вперёд

Наша позиция заключается в том, чтобы никто не мешал самим белорусам договариваться между собой», - отметил Лавров. Фото: архив БелТА

2 сентября на встрече с российским коллегой министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сделал заявление о том, что перед выборами президента все сходились во мнении, что любые, даже плохие выборы будут способствовать эволюционному движению вперёд.

«К сожалению, произошло то, что произошло и сейчас наши партнёры призывают нас к мирным революциям, тихим революциям. Но любая революция приводит к тому, что льётся кровь. «И мы категорически против любых революционных потрясений на улицах наших городов», — сказал Владимир Макей на пресс-конференции, которую транслировало АТН.

Его российский коллега заявил о том, что около 200 экстремистов, прошедших подготовку в Украине, сейчас находятся на территории Республики Беларусь

Лавров разъяснил, что с территории Украины провоцируются и финансируются радикальные действия в ходе белорусских протестов.

«Там есть и «Трезубец» Степана Бандеры, и С14, есть «Национальный корпус», есть «Правый сектор». Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Он добавил, что спецслужбы РФ и РБ находятся в контакте по вопросу присутствия украинских экстремистов в нашей стране.

«Есть заинтересованные, чтобы эти мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль, отмечает Лавров. – Они финансируют соответствующие мероприятия. Науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами. Чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстраций в Минске. В Украине в некоторых областях есть лагеря для подготовки таких экстремистов.

Наша позиция заключается в том, чтобы никто не мешал самим белорусам договариваться между собой», - отметил глава внешнеполитического ведомства РФ.

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«Мы поддерживаем высокую динамику взаимодействия, в том числе по линии внешнеполитических ведомств, президентов. Находятся в постоянном контакте главы правительств», — рассказал Сергей Лавров (подробности).