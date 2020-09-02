Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 сентября 2020 года: 179 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

За все время в стране было проведено 1 543 966 тестов для выявления COVID-19 Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В телеграм-канале Министерства здравоохранения опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 2 августа. Число зараженных составляет уже 72 141 человек. Прирост за сутки - 179 новых случаев.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой было выписано 70 900 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей. За сутки скончались 5 человек. Всего же от коронавируса умер 691 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 543 966 тестов для выявления COVID-19.

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