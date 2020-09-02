Задержанные журналисты «Комсомолки», tut.by и БелаПАН уже почти сутки находятся в РУВД

На каком основании были задержаны журналисты, никто не объяснял. Фото: Артём БАЗАРОВ

Журналистка «КП» Мария Элешевич, фотограф Святослав Зоркий и видеооператор Никита Недаверков были задержаны около 17 часов 1 сентября - они работали на студенческой акции протеста, были обозначены бейджами, Святослав и Никита были в жилетках с надписью «Пресса». Напомним, журналисты имеют право присутствовать на акциях, независимо от того, санкционирована она или нет, и передавать оттуда информацию. Также были задержаны журналисты tut.by Надежда Калинина и Алексей Судников и журналист БелаПАН Андрей Шавлюга. Несколько часов коллеги не могли узнать, где они находятся. На каком основании были задержаны журналисты, никто не объяснял.

Всю ночь они провели в РУВД. В отношении всех шестерых журналистов были составлены протоколы по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Сотрудники белорусской «Комсомольской правды» выполняли свои служебные обязанности, были обозначены как пресса.

В 14.45 2 сентября по-прежнему нет никакой информации о том, когда начнутся суды по этим делам. Дела журналистов "Комсомолки" будет рассматривать судья Неборская. Журналистов tut.by и БелаПАН - судья Руденко.

В Процессуально-исполнительном кодексе указано, что люди, которых обвиняют в совершении административного преступления, могут быть задержаны не дольше чем на 72 часа.

В здании суда ждет начала процессов над журналистами несколько десятков человек.

Рассмотрение дела журналистки "КП" Марии Элешевич в режиме онлайна. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Адвокат Надежды Калининой сообщил журналистам, что дело Судникова и Калининой возвращают в Октябрьское РУВД для устранения недостатков. Отпустят ли журналистов, неизвестно.

Рассмотрение дела Андрея Шавлюги назначено на 15 часов.