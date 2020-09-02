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Общество

Задержанные журналисты «Комсомолки», tut.by и БелаПАН уже почти сутки находятся в РУВД

Дело журналистки "КП" Марии Элешевич на рассмотрении. Дело Святослава Зоркого и Никиты Недаверкова отправили в РУВД на доработку
Алеся ДобышАлеся ДобышАлесяДобыш
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На каком основании были задержаны журналисты, никто не объяснял.

На каком основании были задержаны журналисты, никто не объяснял.

Фото: Артём БАЗАРОВ

Журналистка «КП» Мария Элешевич, фотограф Святослав Зоркий и видеооператор Никита Недаверков были задержаны около 17 часов 1 сентября - они работали на студенческой акции протеста, были обозначены бейджами, Святослав и Никита были в жилетках с надписью «Пресса». Напомним, журналисты имеют право присутствовать на акциях, независимо от того, санкционирована она или нет, и передавать оттуда информацию. Также были задержаны журналисты tut.by Надежда Калинина и Алексей Судников и журналист БелаПАН Андрей Шавлюга. Несколько часов коллеги не могли узнать, где они находятся. На каком основании были задержаны журналисты, никто не объяснял.

Всю ночь они провели в РУВД. В отношении всех шестерых журналистов были составлены протоколы по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Сотрудники белорусской «Комсомольской правды» выполняли свои служебные обязанности, были обозначены как пресса.

Сотрудники белорусской «Комсомольской правды» выполняли свои служебные обязанности, были обозначены как пресса.

В 14.45 2 сентября по-прежнему нет никакой информации о том, когда начнутся суды по этим делам. Дела журналистов "Комсомолки" будет рассматривать судья Неборская. Журналистов tut.by и БелаПАН - судья Руденко.

В Процессуально-исполнительном кодексе указано, что люди, которых обвиняют в совершении административного преступления, могут быть задержаны не дольше чем на 72 часа.

В здании суда ждет начала процессов над журналистами несколько десятков человек.

Рассмотрение дела журналистки "КП" Марии Элешевич в режиме онлайна.

Рассмотрение дела журналистки "КП" Марии Элешевич в режиме онлайна.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Адвокат Надежды Калининой сообщил журналистам, что дело Судникова и Калининой возвращают в Октябрьское РУВД для устранения недостатков. Отпустят ли журналистов, неизвестно.

Рассмотрение дела Андрея Шавлюги назначено на 15 часов.

Протесты в Беларуси - 2020