Без тестов на COVID-19 и карантина. Гоа снова принимает туристов

Индийский штат Гоа снова принимает туристов

В Гоа заработали бары, кафе, рестораны, отели. Для туристов открыты пляжи и достопримечательности, сообщает 34travel. Пока под запретом остаются казино.

В мае Гоа объявили зеленой, то есть безопасной зоной Индии. В июле штат открыли для внутреннего туризма. Однако из-за возвращения туристов количество заражений коронавирусом сильно возросло.

На данный момент власти разработали новый план возобновления туризма, ведь он приносит штату немалые деньги. Ожидается, что новый план позволит возродить экономику штата и держать под контролем ситуацию с COVID-19.

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