Лицей БГУ осудил «эскалацию насилия на улицах Беларуси, наблюдающуюся в последние недели»

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Лицеем БГУ решительно осуждается эскалация насилия на улицах Беларуси, которая наблюдается в последние недели.

На официальном сайте учреждения образования размещено открытое письмо от коллектива. Там отмечается, что 1 сентября выпускники Лицея напротив главного входа провели мирную акцию солидарности в поддержку задержанных выпускников Антона Беленского и Андрея Позняка. «Закончилась акция жесткими задержаниями с применением силы на территории Лицея», - отмечается в письме.

В письме напоминается, что, согласно части 1 ст. 33 Конституции РБ, каждому гражданину гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Согласно ст. 35, свобода митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан, гарантируется государством.

Коллектив Лицея БГУ осуждает любые формы насилия и агрессии, тем более на территории учебного заведения. «Лицей всегда являлся примером спокойного и уважительного отношения не только к своим ученикам, учителям и выпускникам, но и всем согражданам, мирно выражающим свою позицию», - значится в письме.

1 сентября студентами главных столичных вузов планировалось пройти колонной до Министерства образования. Там они хотели передать его главе петицию, в которой содержатся требования выступить с заявлением в поддержку отставки Александра Лукашенко, прекращения насилия и наказания виновных в избиениях и пытках демонстрантов, немедленного освобождения политзаключенных, прекращения преследования за политические взгляды, отставки Центризбиркома, проведения повторных честных выборов с допуском независимых наблюдателей. Студентов жестко разогнали силовики. Некоторые были задержаны.

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