МИД Польши сделал заявление по поводу приезда в страну Павла Латушко

Павел Латушко выехал в Польшу легально. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В связи с распространением недостоверной информации о том, что Павел Латушко бежал из страны и пересек государственную границу с помощью сотрудников Посольства Республики Польша в Беларуси, польский МИД сделал заявление. Оно опубликовано на официальном сайте министерства.

– Таких событий не было. Господин Латушко приехал в Польшу по приглашению организаторов Экономического форума в Крынице. Пересек границу легально. В рамках визита в Польшу он намерен провести ряд встреч, - комментирует пресс-служба МИД Польши.

Всякие инсинуации об участии польского диппредставительства в нелеальных действиях министерство иностранных дел назвало непонятными и бессмысленными.

– Это попытка переложить на Польшу ответственность за неспособность белорусских властей к диалогу с собственным обществом. Польша неизменно стоит на позиции, что такой диалог является единственной путь к стабильному развитию независимой, суверенной, демократической и процветающей Беларуси, - говорится в сообщении пресс-службы МИД Польши.

W zwi zku z informacjami niektórych oficjalnych mediów Bia orusi o rzekomym nielegalnym dzia aniu podj tym przez Ambasad RP w Mi sku w celu przewiezienia przez granic bia orusko-polsk pana Paw a atuszki MSZ RP informuje, e takie wydarzenia nie mia y miejsca.

Pan atuszka przyjecha do Polski na zaproszenie organizatorów Forum Ekonomicznego w Krynicy. Przekroczy granic legalnie. W ramach wizyty w Polsce zamierza odby szereg spotka . Wszelkie insynuacje dotycz ce rzekomo nielegalnych dzia a polskiej placówki dyplomatycznej w tym zakresie s dla nas niezrozumia e i niecelowe. Jest to próba przerzucenia na Polsk odpowiedzialno ci za brak zdolno ci w adz bia oruskich do dialogu z w asnym spo ecze stwem. Polska niezmiennie stoi na stanowisku, e taki dialog jest jedyn drog do zapewnienia stabilnego rozwoju niepodleg ej, suwerennej, demokratycznej i prosperuj cej Bia orusi.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Biuro Rzecznika Prasowego

