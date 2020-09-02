Болгария открыла границы для белорусов

С сентября Болгария принимает туристов из Беларуси Фото: mestaotdyha.ru

С 8 сентября в Болгарию полетят три чартерных рейса от компаний «Интерсити» и «Ростинг», сообщает 34travel. Планируется, что самолеты полетят из Минска в Бургас и обратно.

Болгария открыла границы для иностранных туристов еще в конце мая, но тогда в страну могли въезжать только гости из Шенгенской зоны и Евросоюза.

Ограничение на въезд пока снято временно - до 30 сентября.

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