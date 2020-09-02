Министр обороны Хренин 4 сентября полетит в Москву. Причина - совместное заседание министров обороны стран - участниц СНГ и ОДКБ

Министр обороны Хренин 4 августа полетит в Москву. Фото: БелТА

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 4 сентября полетит в Москву. Причина - совместное заседание министров обороны стран - участниц СНГ. Об этом сообщили в БелТА.

«Министр обороны Беларуси Хренин 4 сентября будет принимать участие в заседании министров обороны стран - участниц СНГ, а также государств - членов ОДКБ и членов Шанхайской организации сотрудничества», - сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве также рассказали о том, что Виктор Хренин на совместном заседании в Москве выступить с докладом «О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях».

В Министерстве обороны заявили, что участие главы ведомства в совместном заседании, «поможет подтвердить верность республики, которая взяла на себя обязательства в рамках международных организаций». И подчеркнули, что это также «поспособствует дальнейшему развитию военного сотрудничества.

Напомним, что 2 сентября глава МИД Беларуси Владимир Макей посетил Москву, где провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Перед самым началом встречи стало известно, что 3 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Минск.