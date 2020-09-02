Глава МИД Украины Кулеба ответил на слова Лаврова о «200 украинских экстремистах»

Глава МИД Украины Кулеба ответил на слова Лаврова про «200 украинских экстремистов». Фото:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на слова своего российского коллеги Сергея Лаврова о «200 украинских экстремистах». Кулеба назвал это «плодов нездоровой фантазии». Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

- Мне даже не хочется комментировать весь этот бред. Но в рамках так называемой борьбы с российской дезинформаций обозначу буквально пять четких тезисов по теме, - написал в Facebook глава МИД Украины.

Кулеба заявил, что слова о 200 украинских экстремистах, которые были специально подготовлены для Беларуси, «плодом нездоровой фантазии тех людей, кто подготовил данную информацию главе МИД России Сергею Лаврову».

Также глава МИД Украины подчеркнул, что Украина не вела и не ведет никакой подрывной деятельности против Беларуси. А Россия же, по словам Кулебы, наоборот, уже успела направить в Беларусь своих «специалистов» и если нужно, то направить их еще больше.

- Усилия России представить своих «зеленых человечков» в Беларуси украинскими экстремистами – проигрышный и дешевый трюк, - резюмировал глава МИД Украины.

Напомним, что 2 сентября в Москве глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что на территории Беларуси находятся 200 украинских экстремистов, которые прошли специальную подготовку.