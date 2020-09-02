МВД: Все обращения граждан, которые связаны с неправомерными действиями сотрудников милиции, не останутся без внимания

В МВД заявили, что все обращения граждан, которые связаны с неправомерными действиями сотрудников милиции, не останутся без внимания. Фото: БелТА

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о том, что в ведомство поступает большое количество обращений граждан, которые жалуются на неправомерные действия сотрудников милиции при задержании во время массовых мероприятий после 9 августа. Об этом сообщили в БелТА.

- Обращения людей, которые сообщали о неправомерных действиях со стороны сотрудников милиции, не останутся без внимания, - заверили в МВД.

В ведомстве напомнили, что массовые мероприятия могут проводиться в Беларуси только при наличии соответствующего разрешения, где будет указано место. Разрешение выдается местным исполкомом. И также добавили, что до получения документа, организаторы митингов не могут публично призывать к их проведению, объявлять о них в СМИ, распространять листовки. В свою очередь тех, кто принимает участие в митингах, должны соблюдать общественный порядок и помнить о том, что те, кто его нарушат, понесут за это ответственность.

В МВД также напомнили и о том, что при исполнении своих служебных обязанностей сотрудник милиции находится под особой защитой государства. Посягательство на сотрудников правоохранительных органов преследуется по закону.