Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября встретится с Лукашенко на переговоры тет-а-тет. Фото: ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября встретится с Александром Лукашенко на разговор тет-а-тет. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Прежде чем пообщаться с Лукашенко, Мишустин встретится с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Встреча состоится во Дворце Независимости.

О чем будут разговаривать - пока неизвестно.

Напомним, что 2 сентября в Москве перед началом переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем Сергей Лавров сообщил, что 3 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Минск. Также стало известно о том, что 4 сентября министр обороны Беларуси Виктор Хренин отправится в Москву совместное заседание министров обороны стран-участниц СНГ и ОДКБ.

Что касается встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, то она состоится уже в ближайшее время.

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