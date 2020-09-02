Министр экономики Литвы заявил, что 21 IT-компания из Беларуси хотела бы переехать в Литву

Министр экономики Литвы заявили, что 21 IT-компания из Беларуси хотела бы переехать в Литву. Фото: pixabay.com

Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс заявил, что 21 IT-компания из Беларуси хотела бы переехать в Литву. Об этом сообщил во время заседания правительства по рассмотрению плана помощи гражданам Беларуси.

Как сообщает издание Delfi.lt, по словам Синкявичюса министерство экономики и инноваций Литвы получило уже 21 обращение от белорусских IT-компаний, в котором сообщается о том, что сотрудники хотят перебраться и работать в Литве. Около половины из них – крупные компании.

- Компании могли бы обосноваться в Литве, а не в каких-то других странах Европы, но они сталкиваются с трудностями при учреждении офисов. Все дело в том, что банки руководствуются законом о предупреждении отмывания денег и не позволяют им открывать счета. И если нельзя открыть такой счет в банке, то нельзя зарегистрировать предприятие. Отсюда следует, что нельзя и пригласить работников по причине отсутствия работодателя, - заявил Сикнявичюс.

Он призвал принять соответствующие поправки к законам, которые бы позволили зарубежным юрлицам открывать счета в литовских банках.

Также во время совещания глава МВД Литвы Рита Тамашунене сообщила о том, что на данный момент ведется активная работа по поиску решения для упрощения въезда белорусов на территорию Литвы.

- Совместно с Департаментом миграции мы уже начали предлагать решения по возможному упрощению условий для выдачи национальных виз. Также прорабатываются варианты получения визы дистанционно, - рассказала Тамашунене.

В Литве также планируют учредить 100 госстипендий для обучения белорусских студентов в университетах Литвы; выделить порядка 200 тысяч евро для оказания поддержки ЕГУ; выделить 100 тысяч евро на лечение и реабилитацию тех, кто пострадал от репрессий.