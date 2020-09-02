Неизвестный 2 сентября сообщил, что на фарфоровом заводе в Добруше находится взрывное устройство. Информация не подтвердилась. Фото: телеграм-канал МВД

В МВД рассказали, что неизвестный 2 сентября сообщил, что на фарфоровом заводе в Добруше находится взрывное устройство. Информация проверяется. Данное сообщение было опубликовано в телеграм-канале ведомства.

- Стало известно, что на электронную почту фарфорового завода в Добруше пришло письмо на английском языке. В нем неизвестный сообщает о том, что на территории завода находится взрывное устройство. Его там спрятал завербованный сотрудник. Если вдруг он увидит, что началась активность с участием сотрудников милиции, то бомба будет взорвана дистанционно. Чтобы этого не произошло, администрация завода должна заплатить неизвестному сумму в размере 80 тысяч долларов до конца дня 2 сентября, - сообщили в МВД.

На место оперативно приехали сотрудники саперно-пиротехнической службы. Эвакуация не проводилась. После смены рабочие покинули заводы, а остались только дежурные, которые отвечают за непрерывную работу печей.

После осмотра завода информация о взрывном устройте не подтвердилась.