Из-за выбежавшей на дорогу собаки: в Минске мотоциклист не справился с управлением, мотоцикл перевернулся и врезался в бордюр

в Минске мотоциклист не справился с управлением, мотоцикл перевернулся и врезался в бордюр. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске 1 сентября водитель мотоцикла не справился с управлением и перевернулся. После этого мотоцикл врезался в бордюр. Авария произошла из-за того, что на дорогу выбежала собака. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- За рулем мотоцикла находился 36-летний мужчина. Он двигался по улице Ильянской в сторону улицы Мястровской. В какой-то момент он не справился с управлением: мотоцикл перевернулся и врезался в бордюр, - рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.