Журналистов «Комсомолки», tut.by и БелаПАН 2 сентября увезли на Окрестина Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналистов «Комсомолки»: корреспондента Марию Элешевич, фотографа Святослава Зоркого и оператора Никиту Недоверкова увезли на Окрестино. Суды над ними продолжатся в четверг, 3 сентября.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова прокомментировала данную ситуацию и заявила, что журналистов имеют право задержать на 72 часа.

- Я думаю, что завтра журналистов уже отпустят. Все, что я могу сделать сейчас для журналистов, это организовать комфортные условия и если нужно будет передать какую-то передачу, то обязательно помогу. Я уже всех предупредила и передачу с едой и теплыми вещами у вас готовы принять хоть сейчас. Не переживайте, никто их не будет избивать на Окрестино, - рассказала Ольга Чемоданова.

Вместе с журналистами из «Комсомолки» на Окрестина также отправили журналистов tut.by и БелаПАН.

В среду, 2 сентября прошли суды. Журналистов судят по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Статья предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста. В результате все дела были отправлены на доработку.

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