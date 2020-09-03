США, Канада, Великобритания и ЕС обсуждают санкции в отношении Беларуси

Ведущие мировые страны рассматривают санкции в отношении Беларуси. Фото: pixabay.com.

О том, что правительствами США, Канады, Великобритании и Евросоюза на данный момент активно обсуждается вопрос введения санкций в отношении Беларуси, проинформировал Reuters, ссылаясь на канадский источник.

Уточняется, что эти совместные санкции из-за спорных результатов выборов и подавления протестующих, а также последовавших репрессий могут быть введены уже «не в столь отдаленном будущем».

Похожую информацию озвучил и представитель Госдепа США во время видеоконференции в рамках Аналитического центра Германского фонда Маршалла США (GMF).

- Насколько известно, в ЕС осмысляется санкционный список из 10 - 15 имен, - сообщил Джордж Кент, зампомощника госсекретаря США. - Однако правительство Соединенных Штатов пока не намерено приостанавливать исключения их санкций, которые на данный момент еще позволяют Беларуси совершать покупку американской нефти.

Также и во время брифинга в среду, 2 сентября, госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что со стороны США в отношении Беларуси готовятся серьезные точечные санкции. Они коснутся лиц, которые могут быть причастны к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

17 человек без Лукашенко: ЕС обнародовал предварительный санкционный список в отношении Беларуси.

Еврочиновники назвали причастных, по их мнению, к фальсификации выборов и насилию в отношении протестующих после выборов (подробности).

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет.

Перед тем как пообщаться тет-а-тет с белорусским лидером, Мишустин встретится с Головченко (подробности).