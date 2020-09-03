«Какие планы на будущее?»: В Беларуси начался обещанный диалог власти со студентами

Наталья Кочанова начала диалог с молодежью. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» публиковала заявления президента Беларуси о том, что он готов к диалогу с гражданским обществом, а именно со студенческими и трудовыми коллективами, но с «улицей» за стол переговоров не сядет.

И похоже, детальное обсуждение сложившейся после выборов политической обстановки с молодежью уже началось. В среду, 2 сентября, с активом Молодежного парламента (совета) при Нацсобрании встретилась экс-глава президентской администрации, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщило БелТА.

- Мы пригласили вас, наш Молодежный парламент, обсудить актуальные вопросы, волнующие вас сегодня. Хочется услышать, какие у вас планы на будущее, какие перспективы? - спросила Кочанова.

Председатель Молодежного совета Егор Макаревич подчеркнул в своем выступлении, что сейчас в Беларуси молодежь является активным участником процессов, происходящих в обществе, в том числе участвует в несанкционированных уличных акциях.

- Мы хотим обсуждать проблемы, предлагать свои идеи. Например, есть предложения по конституционной реформе, корректировке законодательства, созданию дополнительных условий для молодежи. Это то, что реально волнует молодых людей, - заявил молодой парламентарий.

Также он добавил, что в Молодежном парламенте понимают, что за призывами оппозиции к переменам «ничего не стоит». Однако в целом молодежь Беларуси понимает и осознает, какие перемены необходимы стране.

- В первую очередь - это открытый диалог с обсуждением проблем и предложений по их решению, - констатировал Макаревич.

Далее слово перешло Владиславу Волчеку - председателю постоянной комиссии Молодежного парламента по здравоохранению, спорту и туризму. Он поднял тему зарплат медиков, распределения студентов на первое рабочее место, рассмотрения жалоб пациентов на врачей и так далее.

- Открытый диалог и безбарьерное общение позволят снять с повестки дня все острые вопросы, - уверен председатель комиссии Молодежного совета.

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