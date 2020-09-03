Фотофакт. Новая форма нацсборной Беларуси по футболу бело-красная

Белорусские футболисты Национальной сборной будут играть в белой и красной форме. Фото: АТН.

Вечером в среду, 2 сентября, в Минске на стадионе «Динамо» прошла презентация обновленного комплекта игровой формы для игроков национальной сборной Беларуси по футболу, сообщило АТН.

Создатели презентовали сразу два игровых комплекта сборной: домашний и выездной, они бело-красные. Форму для белорусских футболистов создавали итальянские дизайнеры.

В формах сохранился узнаваемый белорусский орнамент - центральная вертикальная полоса. Форма для домашних встреч - белого цвета с красным орнаментом, играть во время выездных турниров белорусские футболисты будут в красной форме с белым орнаментом. У воротничка хештег #белыекрылы.

- Футболки имеют стильный приталенный крой и вставки из микрочастиц, обеспечивающие идеальную воздухопроницаемость формы, - подчеркнули создатели.

В презентации формы участвовали капитаны белорусских футбольных сборных.

Опробовать новые модели в действии футболисты смогут уже в ближайшее время: 4 сентября состоится поединок Лиги наций - Беларусь сыграет против Албании.

Женская сборная по футболу будет играть в схожих бело-красных комплектах формы.

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