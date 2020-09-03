«Прошу не фантазировать»: Жена задержанного шоумена Дудинского прокомментировала его задержание

Катерина Раецкая: "Наши мужчины - наша честь и совесть". Фото: соцсети.

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что 2 августа стало известно о задержании белорусских телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно.

Утром в четверг, 3 сентября, ситуацию в личном аккаунте в Инстаграм прокомментировала жена задержанного Дудинского Катерина Раецкая. В своей публикации ведущая сохраняет позитивную тональность, просит не нагнетать и не фантазировать.

- Помолитесь за обоих, просто, чтобы они почувствовали с утра нашу любовь и поддержку, - написала Раецкая.

Она уточнила, что с 9 утра она с Надеждой Кохно, супругой также задержанного ведущего, планируют дожидаться у суда Центрального района (предварительно) информации о заседании.

- Прошу вас не фантазировать публично на тему действий, предъявлений и других событий. И не заниматься самодеятельностью. Очень важно, чтобы ваши высказывания, удивления, замечания... соответствовали простому принципу - «не навреди», - заметила ведущая.

Сообщение Катерина резюмировала трогательным заявлением: «С нашими мужчинами - наша бесконечная любовь! А сами они - наша честь и совесть».

Также задержания супруга Дмитрий Кохно подтвердила и его жена Надежда. Она рассказала, что мужа задерживали на глазах у его матери, рядом с домом 10 человек в черном на бусе без номеров. В Инстаграм она опубликовала видео момента задержания, который сняли камеры наружного видеонаблюдения на парковке перед домом.

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