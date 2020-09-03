«Говорят, наши послания дошли»: В Координационном совете рассказали о попытках связаться с послом России в Беларуси

Мария Колесникова заявила, что Координационный совет готов предоставить Кремлю информацию о фальсификации выборов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что Координационный совет предпринял несколько попыток связаться с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым, проинформировало БелаПАН со ссылкой на Марию Колесникову.

Так, сообщается, что Координационный совет по урегулированию белорусского политического кризиса попытался несколько раз наладить диалог с российским представителем, но ответа они не получили.

- Ответа не получили, но мы ждем и готовы объяснить позицию и наше видение, - пояснила Колесникова.

Еще она уточнила, что в российское посольство были направлены запросы по электронной почте, и добавила: «Говорят, наши послания дошли и скоро будет ответ».

Также она заявила, что Совет готов предоставить Кремлю имеющуюся у них информацию о фальсификации выборов.

- Есть все данные, которые говорили о фальсификации. Для формирования мнения мы можем эти данные предоставлять, но сейчас нас сильнее интересуют внутренние проблемы, - резюмировала член Координационного совета.

Напомним, 2 сентября, встречаясь с главой белорусской дипломатии Владимиром Макеем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители России не будут встречаться с членами Координационного совета, пока их структура не будет сформирована в соответствии с белорусским законодательством.

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