Почти три Беларуси! В мире более 26 миллионов людей заболели коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к психологической отметке в 30 миллионов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На утро четверга, 3 сентября, стало известно, что число инфицированных ковидом в мире превысило 26 миллионов случаев. По официальной статистике ВОЗ, аккумулирующейся на сайте worldometers.info, во всем мире диагноз «коронавирус» подтвердился у 26 миллионов 183 тысяч 991 пациента. Это почти три Беларуси, если разделить общее число заболевших на официальное число жителей нашей страны - 9,485 миллиона.

За все время распространения от ковида по всему умерло 867,37 тысячи человек. От вируса излечилось почти 18,45 миллиона заболевших. Таким образом, на данный момент с коронавирусом в больницах находятся более 6,8 миллиона человек, 60 тысяч из них - в критическом состоянии.

По официальным данным белорусского Минздрава, в республике на 2 сентября общее число заболевших коронавирусом составило 72 тысячи 141 человек. За весь период пандемии в Беларуси умер 691 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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