Появилось видео задержания Дмитрия Кохно: 10 людей в черном на бусе без номеров, мама Дмитрия подняла руки вверх

Момент задержания Дмитрия Кохно засняли камеры видеонаблюдения. Фото: стоп-кадр.

«Комсомолка» уже сообщала о том, что Катерина Раецкая, супруга задержанного ведущего Дениса Дудинского, сообщила о его задержании. Она попросила всех, кто станет комментировать ситуацию, вести себя корректно и «не фантазировать».

Ситуацию также описала супруга еще одного задержанного - шоумена Дмитрий Кохно. Надежда написала в своем Инстаграм о том, что Дмитрия задержали 2 сентября у подъезда дома, куда он приехал на авто со своей мамой. В момент, пока они выходили из машины, на парковку заехал темный микроавтобус без госномеров, и оттуда выбежало около 10 человек в черном и масках.

- Увезли в неизвестном направлении, мне никто ничего не сообщил. В "102" только через часа три мне сказали, где мой муж. Он провел ночь на Окрестина (Прим.: в ЦИП). Сегодня с утра суд. Благодарю Бога за то, что этого не увидел наш сын, - написала в посте Надежда Кохно, подчеркнув, что то же произошло и с семьей Дудинского и Раецкой. - Слов нет. Совсем.

Позже Надежда Кохно опубликовала видео момента задержания ее супруга. Похоже, что это кадры с камеры наружного видеонаблюдения.

- Вот так это было... С криками: «Лицом в пол!!!» - и дальше по сценарию. Я даже представить не могла, что это может выглядеть вот так по отношению к нему, - прокомментировала Надежда.

На видео плохо виден сам Дмитрий, он с водительской стороны и его закрывает кроссовер. Когда к машине бегут правоохранители, он поднимает руки вверх, ложится на землю. Вооруженные люди в черном окружают машину, один из силовиков смотрит в машину через стекло, открывает боковую дверцу. Мама Кохно также поднимает руки вверх, затем становится лицом к машине, но потом отходит на шаг и держит руки на поясе - ее не задерживают.

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