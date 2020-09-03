МВД сообщило о протестах 2 сентября: Акции прошли в 8 городах, задержаны 24 человека

В Беларуси продолжаются несанкционированные протестные акций, сотрудники МВД задерживают участников. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Официальную информацию о протестных мероприятиях и количестве задержанных пресс-служба МВД опубликовала в своем Telegram-канале.

Так сообщается, что в среду, 2 сентября, в Беларуси проходили общественно-политические массовые мероприятия. Сотрудники МВД, в свою очередь, принимали все необходимые меры для поддержания порядка и обеспечения безопасности проведения таких мероприятий.

- В протестных мероприятиях по всей Беларуси приняли участие примерно 1000 человек. Несанкционированные массовые акции зафиксированы в 4 регионах республики на территории восьми населенных пунктов, - добавили в МВД.

Всего 2 сентября было задержано 24 участника акций, среди задержанных - три студента.

- До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 16 человек, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, 2 сентября также были задержаны телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно.

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