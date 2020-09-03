Доллар растет на открытии торгов 3 сентября, российский рубль резко падает

Доллар растет на открытии торгов 3 сентября
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В начале торгов Белорусской валютно-фондовой биржи 3 сентября курс доллара США снова растет по отношению к белорусскому рублю. Пока скромно - по данным на 11.00, доллар подорожал на 0,13% (+0,0035), курс составил 2,6494 USD/BYN.
Курсы остальных валют снижаются. Резко упал российский рубль, сразу почти на 7 копеек, до 3,5078 белорусского рубля за 100 российских (минус почти на 2%).
Евро тоже падает, но не существенно - на одну копейку, или 0,4% - до 3,1271 EUR/BYN. Торги на бирже пока продолжаются.
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