Доллар растет на открытии торгов 3 сентября, российский рубль резко падает

Доллар растет на открытии торгов 3 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В начале торгов Белорусской валютно-фондовой биржи 3 сентября курс доллара США снова растет по отношению к белорусскому рублю. Пока скромно - по данным на 11.00, доллар подорожал на 0,13% (+0,0035), курс составил 2,6494 USD/BYN.

Курсы остальных валют снижаются. Резко упал российский рубль, сразу почти на 7 копеек, до 3,5078 белорусского рубля за 100 российских (минус почти на 2%).

Евро тоже падает, но не существенно - на одну копейку, или 0,4% - до 3,1271 EUR/BYN. Торги на бирже пока продолжаются.

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