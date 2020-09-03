Лукашенко поменял госсекретаря Совбеза, председателя КГБ и председателя КГК

Александр Лукашенко совершил кадровые перестановки. Фото: belta.by / Павел МАРТИНЧИК

О том, что в четверг, 3 сентября, у белорусского президента кадровый день, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Уже заранее в пресс-службе анонсировали, что перестановки будут довольно неожиданными. «Будет инфа погорячее. В ближайшее время президент примет кадровые решения», - написал «Пул Первого».

Напомним, в этот же день у Александра Лукашенко еще должен состояться разговор тет-а-тет с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

После 11.00 стало известно, что указом Лукашенко были назначены новый госсекретарь Совбеза, председатель КГБ и глава КГК.

Таким образом, пока известно о том, что вместо Валерия Вакульчика председателем КГБ назначен экс-глава Комитета Госконтроля Иван Тертель. А Вакульчик стал госсекретарем Совбеза вместо Андрея Равкова. О последнем пока ничего не сообщается.

Исполняющим обязанности председателя КГК стал бывший первый зам - Василий Герасимов.

(будет дополнено)

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