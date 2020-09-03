Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать к ноябрю Фото: Сергей ГАПОН

Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк рассказал о ближайших планах в отношении Белорусской АЭС в Островце. Энергетический пуск первого энергоблока запланирован на IV квартал 2020 года. В реактор уже загружено ядерное топливо, и в ближайшие дни специалисты приступят к гидравлическим испытаниям реакторной установки, сообщает Белэнерго в своем телеграм-канале.

- Идет подготовка к выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности. Следующий этап - энергетический пуск с подключением энергоблока в энергосистему страны. Планируется, что к ноябрю на БелАЭС будут выработаны первые киловатт-часы, - сказал Михадюк.

По его словам, «высказывания литовской стороны лежат больше в политической плоскости и зачастую служат инструментом нагнетания обстановки, негативного представления Беларуси в мировом сообществе».

Замминистра заявил, что Литве не раз предлагали «открытый всесторонний диалог» по вопросам в сфере безопасности БелАЭС. Михадюк заверил, что Литве представили всю необходимую информацию, ответили на вопросы:

- Но, к сожалению, конструктивного взаимодействия так и не получилось, - считает замминистра.